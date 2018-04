Ratzinger, auguri del Papa per i 91 anni

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 APR - "Benedetto XVI ha festeggiato oggi il suo 91/mo compleanno insieme al fratello Georg in un clima tranquillo e familiare". Lo comunica la Sala stampa vaticana. In serata, viene spiegato, "la banda musicale della Guardia Svizzera Pontificia suonerà alcuni brani al Monastero Mater Ecclesiae in onore del Papa Emerito". "Questa mattina presto - si aggiunge -, Papa Francesco ha offerto la Santa Messa per Benedetto XVI e in seguito gli ha inviato i suoi auguri personali".