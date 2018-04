Ocse, recupera occupazione Eurozona

(ANSA) - PARIGI, 16 APR - Cresce il tasso di occupazione nell'Eurozona che, in base ai dati Ocse diffusi oggi, nell'ultimo trimestre del 2017 è salito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (al 66,8%) e dell'1,1% rispetto ad un anno prima. Per l'organismo internazionale con sede a Parigi, questo traduce, in particolare, "una riduzione del tasso di disoccupazione" per i Paesi "ad alta disoccupazione come la Grecia, la Spagna e l'Italia". In Italia il tasso di occupazione nell'ultimo trimestre del 2017 è salito dello 0,8% al 58,2%. Nell'area Ocse nel suo complesso il tasso di occupazione è cresciuto dello 0,2% al 68% e dello 0,8% rispetto all'anno precedente.