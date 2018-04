Tabucchi, esce film e romanzo inedito

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Un viaggio nella vita di uno scrittore e di un uomo che si considerava "cittadino libero di un mondo libero", dove l'elemento dominante è l'aria "di cui è fatta la vita. Un soffio e via". Si spinge sulle tracce di Antonio Tabucchi, 'Se di tutto resta un poco', il primo film documentario dedicato all'autore di 'Sostiene Pereira', che arriva al cinema e in tv con la regia di Diego Perucci e la voce narrante dell'attore Giorgio Colangeli. E per Natale 2018 è prevista "l'uscita di due Meridiani Mondadori dedicati allo scrittore, a cura di Paolo Mauri e Thea Rimini, che comprenderanno un romanzo inedito" annuncia all'ANSA la vedova dello scrittore Maria Josè De Lancastre. Il film sarà nelle sale delle principali città italiane dal 16 aprile con Movieday.it - la prima piattaforma italiana di film on demand nei cinema - e in tv mercoledì 25 aprile in prima visione assoluta su laF - tv di Feltrinelli (Sky 139), dopo l'anteprima nazionale alla fiera internazionale dell'editoria Tempo di Libri, a Milano.