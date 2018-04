Montenegro: elezioni, vince Djukanovic

(ANSAmed) - BELGRADO, 15 APR - Il Partito democratico dei socialisti (Dps) al governo in Montenegro ha dichiarato in serata la vittoria del suo leader Milo Djukanovic nelle elezioni presidenziali di oggi. "Djukanovic è il nuovo presidente del Montenegro e non vi sarà un secondo turno", ha detto Milos Nikolic, un esponente del Dps. Ne danno notizia i media a Podgorica. Gli ultimi dati preliminari diffusi in serata parlano del 54,1% dei voti andato a Djukanovic rispetto al 33,3% ottenuto dallo sfidante Mladen Bojanic.