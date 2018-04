Bozzetto, ecco mia graphic novel

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Felice per il Pulcinella Award che consacra un lunga carriera di successi tra animazione, disegno e regia ma già pronto a presentare la sua nuova avventura in un campo, la graphic novel, in cui non si era mai cimentato. Bruno Bozzetto è il grande protagonista a Cartoons on the Bay dove è stato celebrato con molti dei suoi successi da West and Soda ad Allegro ma non troppo e Vip - Mio fratello Superuomo. "Mi mancava effettivamente una graphic novel e adesso c'è" spiega all'ANSA. "I premi - dice - fanno sempre piacere ma tendono anche a ingessare la gente. Qui poi sono tutti premi alla carriera e quindi è la fine di una carriera...". E poi ridendo aggiunge: "In realtà hanno ragione, è vero ma dà sempre l'idea di un punto, invece mi piace essere apprezzato lungo il percorso per quello che sto facendo e voglio continuare a fare. La graphic novel, un sequel delle storie dei fratelli Vip, uscirà in Francia il 16 maggio, in Italia ai primi di giugno".