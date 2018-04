Bardem racconta Escobar

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Saranno tra le (rare) star del festival di Cannes 2018, protagonisti del film di apertura Todos los saben dell'iraniano premio Oscar Asghar Farhadi: Javier Bardem e Penelope Cruz, coppia nella vita dal 2010 (e due figli) hanno cominciato, più o meno consapevolmente, un percorso di coppia anche sul set. Spagnoli, talenti da esportazione, i due dopo essersi ritrovati negli stessi film ma non nelle stesse scene (come in Prosciutto Prosciutto e Carne Tremula) si sono rifrequentati grazie a Woody Allen per Vicky Cristina Barcellona e prima di Farhadi che li porterà sul red carpet, hanno interpretato insieme Escobar - Il fascino del male, lui da boss, lei da amante che dopo il debutto fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia uscirà in sala da Notorious Pictures dal 19 aprile.

Padre amorevole e premuroso in casa, ferocissimo boss capace di mettere in ginocchio un paese intero: Javier Bardem insegue Pablo Escobar da anni "affascinato come attore" da questo super criminale "e dalle sue contraddizioni".