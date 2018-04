Minacciò morte 13enne,arrestata babygang

(ANSA) - FERRARA, 14 APR - Tre ragazzi minorenni, un italiano e due stranieri sono stati arrestati a Ferrara su ordine del Gip del tribunale dei minorenni di Bologna che ha accolto la richiesta della Procura dei minori e Carabinieri di Ferrara in merito ad una escalation di episodi iniziati a metà marzo e che avevano portato i genitori di un 13enne a presentare 6 denunce da allora ad oggi. E' questa la conclusione di una vicenda che i genitori avevano denunciato anche all'opinione pubblica, sottolineando che "non si tratta di bullismo, ma di criminalità minorile".

Non a caso per i tre ragazzi è stata disposta la custodia cautelare in altrettante comunità della regione - una sorta di arresti domiciliari - e sono accusati di rapina, due di loro di estorsione, violenza privata e un altro di spaccio di droga nella scuola che frequenta la vittima. Gli arresti sono scattati alle prime ore di oggi alle 4.30 per due di loro mentre un terzo non trovato in casa è stato rintracciato in città in mattinata da una pattuglia della Polizia.