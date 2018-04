A migliaia per l'addio a Winnie Mandela

(ANSA) - JOHANNESBURG, 14 APR - Migliaia di africani si preparano a dare l'ultimo saluto a Winnie Madikizela-Mandela, la controversa eroina della lotta contro il regime sudafricano dell'apartheid, ex moglie di Nelson Mandela e Nobel per la pace, morta dopo una lunga malattia il 2 aprile scorso. Migliaia di persone in lutto hanno riempito a Soweto uno stadio di 40 posti, gridando il nome di Winnie al passaggio della bara. Presenti anche il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, che è seduto accanto alle due figlie di Winnie e Nelson Mandela. Ai funerali prendono parte anche sostenitori dell'African National Congress, il più importante partito politico sudafricano. Figura controversa, amata ma anche odiata, la 'madre della nazione' come veniva chiamata, Winnie ha combattuto per tenere la lotta contro l'apartheid sotto i riflettori internazionali mentre il marito era in prigione.