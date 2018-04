A Cuori puri di De Paolis premio Verdone

(ANSA) - LECCE, 14 APR - Cuori puri di Roberto De Paolis vince la nona edizione del premio Mario Verdone. Il riconoscimento istituito dal Festival del Cinema Europeo insieme alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, in accordo con la famiglia Verdone, viene assegnato da Silvia, Carlo e Luca Verdone a un giovane autore (massimo 40 anni) che con la sua opera prima si sia particolarmente distinto nell'ultima stagione cinematografica. Cuori puri è "un film intenso e insieme carico di realismo che rivela con l'attualità del tema, una capacità narrativa forte fin dalle prime inquadrature" si legge nella motivazione. Inoltre Proprio per la qualità, l'impegno e l'originalità narrativa, la Giuria, pur escludendolo dal concorso per evidenti ragioni familiari- assegna un Premio speciale a Andrea De Sica per Figli della notte, un esordio oggettivamente già maturo e molto promettente, che non può essere penalizzato dal rischio del 'conflitto di interesse".