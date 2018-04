World press photo, vincitore è Schemidt

(ANSA) - BARI, 13 APR - Un ragazzo venezuelano avvolto dalle fiamme da cui cerca di scappare. Una maschera antifumo e antigas sul viso, una t-shirt bianca e sullo sfondo un muro di mattoni rossi con la piccola scritta nera "Paz" (Pace) "sparata" su quello stesso muro da una pistola. Ronaldo Schemidt, fotografo dell'agenzia Afp, è il vincitore del World press photo of the year 2018. Il vincitore è stato annunciato ieri sera ad Amsterdam nella cerimonia di premiazione del concorso nato in Olanda nel 1955. José Víctor Salazar Balza (28 anni) è il giovane protagonista dello scatto realizzato a Caracas da Schemidt, che si trovava in Venezuela per documentare le proteste contro il presidente Maduro. "È una foto classica, ma ha un'energia istantanea e dinamica. I colori, il movimento, ed è molto ben composto, ha forza. Ho avuto un'emozione istantanea", ha detto la presidente della giuria del World Press Photo 2018, Magdalena Herrera. Lo scatto - insieme a tanti altri targati World Press Photo - sarà a Bari dal 27 aprile al 27 maggio.