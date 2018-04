Street art con Cav, Salvini, Di Maio

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Ritratti in posa caravaggesca sullo stile del celebre dipinto I bari: così appaiono Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in un'opera di street art, con tanto di cornice, che stamani è comparsa a Roma a due passi dal Quirinale e subito rimossa dai carabinieri. L'opera era corredata da un'etichetta che riportava l'autore, Sirante e il titolo, I Bari. Descritti anche la tecnica, "stampa grafica", e l'opera: "Sirante prende spunto da una celebre opera del suo maestro. Il quadro rappresenta una truffa. Un anziano 'ingenuo' sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica contiene un monito morale, una condanna del malcostume, in particolare delle strategie dei politici". L'anziano che gioca è ritratto col volto di Berlusconi, l'oppositore con quello di Di Maio e l'avversario con quello di Salvini". Sull'episodio è attesa un'informativa in Procura.