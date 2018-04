Salvini, alleati Usa, ma Trump problema

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Condivido le scelte di Gentiloni. Mi permetto di dire che le sanzioni contro la Russia sono un'idiozia. Un presidente degli Stati Uniti che twitta sorridendo sul fatto che arrivano missili belli, nuovi e intelligenti è un problema e ha un problema. Gli Stati Uniti sono un alleato storico con cui si può ridiscutere. Il nemico non è Putin ma il terrorismo islamico. Non voglio che l'Italia usi un solo missile per portare democrazia in giro così a caso".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio anch'io.

Immediata - e ironica - la replica del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina che via twitter osserva: "Oggi per Salvini il presidente Trump "è un problema". Come si cambia, per ricominciare".