Napoleone in esilio diventa un cartoon

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Tutti conoscono Napoleone, in tantissimi hanno scritto delle gesta dell'imperatore che ha vinto e perso di più in Europa ma assai di meno si sono occupati del suo esilio sull'isola d'Elba e sicuramente ancora nessuno aveva pensato a farlo con un cartoon, usando il punto di vista di tre ragazzini. E non certo tre piccoli e feroci "strateghi" ma tre anime "candide", innamorate dell'arte e per di più vittime di una banda di bulli. Propone un speziato mix di storia, avventurosa fantasia e piccole e grandi emozioni il lungometraggio d'animazione "Ciao Napoleone" in concorso a Cartoons on the Bay.

"Siamo freschi reduci dal festival di Bastia - spiega all'ANSA Fabio di Ranno, già regista tra l'altro di Dinofroz, Atomicron, The Drakers e Sissi, la giovane imperatrice - ed essere stati selezionati qui a Cartoons on the Bay assieme agli bellissimi film in concorso ci ha onorato e colpito".