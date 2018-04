Fondatore Telegram, privacy non si vende

(ANSA) - MOSCA, 13 APR - "Telegram può permettersi di non tener conto dei flussi finanziari o della vendita di pubblicità: la privacy non si vende e i diritti umani non possono essere sacrificati per paura o avidità". Lo ha detto il fondatore dell'app, Pavel Durov, sulla sua pagina nel social network VKontakte. "Telegram - ha aggiunto - utilizzerà metodi incorporati per bypassare il blocco (imposto da una corte russa), senza richiedere l'intervento degli utenti, sebbene l'accessibilità al 100% del servizio senza Vpn non sarà garantita".