Sicurezza: Minniti,no sindrome anno zero

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il 2017 per l'Italia è stato un anno "tranquillo", c'è stato il "record di turisti stranieri", i reati hanno toccato il punto più basso degli ultimi dieci anni, "abbiamo dimostrato che fenomeni epocali come i flussi migratori si possono governare". Risultati, ha spiegato il ministro dell'Interno Marco Minniti, "che fanno parte del patrimonio del sistema Italia, grazie ad un progressivo accumulo di conoscenze e tecniche. E questioni complesse - ha sottolineato - non si affrontano con la sindrome dell'anno zero, cioè ricominciando daccapo ogni volta che qualcuno cambia solo perchè dobbiamo dimostrare che abbiamo fatto qualcosa di nuovo".

Il ministro ha parlato oggi all'Università Campus Bio-medico di Roma, dove ha ricevuto il premio 'Sine Cura' assegnatogli dagli studenti del master universitario sulle tematiche dell'Homeland security.