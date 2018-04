Garrone e Rohrwacher in gara a Cannes

(ANSA) - PARIGI, 12 APR - Due film italiani in concorso al Festival di Cannes (8-19 maggio), secondo quanto annunciato dal delegato generale Thierry Fremaux: Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher. A Un Certain Regard in gara c'è Euphoria di Valeria Golino. Tra i titoli nella selezione del concorso il ritorno di Jean-Luc Godard, 87 anni, con il suo film Le Livre d'Image.