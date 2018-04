E.League: Lazio eliminata dal Salisburgo

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La Lazio è stata eliminata dall'Europa League, battuta 4-1 dal Salisburgo nel ritorno dei quarti di finale dopo aver vinto 4-2 all'andata all'Olimpico. Dopo un primo tempo senza reti, Immobile - che aveva già avuto due buone occasioni davanti al portiere ospite - ha portato in vantaggio i biancocelesti al 10', sfruttando finalmente al meglio un lancio di Luis Alberto. Un solo minuto dopo è venuto il pareggio del Salisburgo, firmato da Dabbur. Mentre Luis Alberto si è mangiato il raddoppio, in sei minuti gli austriaci hanno ribaltato la situazione con le reti di Haidara (27'), Hwang (29') e Lainer (31'). Un colpo da ko per la Lazio, che non è riuscita a reagire, condannandosi ad una clamorosa eliminazione.