Donna Usa aggredita, uomo tenta violenza

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Una studentessa americana di 27 anni ha denunciato alla polizia di esser stata aggredita e abusata da un giovane la notte scorsa intorno alle 1.30 in via de' Benci, a Firenze. L'aggressore si è allontanato dopo che le urla della ragazza hanno fatto accorrere alcuni passanti. La 27enne stamani ha denunciato l'accaduto in questura. Secondo quanto ricostruito la giovane si era da poco separata da alcune amiche con le quali aveva passato la serata. All'altezza dell'incrocio tra via dei Benci e via Verdi un uomo, sembra un nordafricano, l'ha afferrata per un braccio e poi le ha proposto di andare a bere una birra con lui. Al suo rifiuto le si sarebbe avventato addosso tentando di abusarne. A mettere in fuga l'aggressore alcuni passanti, giovani inglesi che la ragazza ha detto di non conoscere ma che dopo l'aggressione l'hanno accompagnata a casa. Indagini della polizia anche con le immagini delle telecamere nella zona.