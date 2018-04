Donna muore dopo liposuzione a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Una donna è morta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di asportazione di parte del tessuto adiposo, effettuato in una clinica a Milano.

Il decesso, da quanto si è saputo, è avvenuto ieri a Brescia e sarebbe stato causato da complicanze legate all'operazione. Del caso si sta occupando la Procura di Milano e al momento non si conoscono dettagli ulteriori, anche perché gli accertamenti investigativi sono in corso.