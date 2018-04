Draghi, impatto dazi Cina-Usa non forte

(ANSA) - ROMA, 11 APR - L'impatto diretto degli annunci di Cina e Usa sul commercio 'non è forte'. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi nel suo intervento a Francoforte, avvertendo tuttavia che l'effetto sulla fiducia di uno scontro e dazi sul commercio può essere "molto importante" e bisogna esserne consapevoli. Quanto allo scenario europeo, Draghi ha ribadito che una maggiore integrazione supporta la Ue nell'affrontare le sfide in economia dal momento che l'Europa non può risolvere i problemi solo a livello nazionale.