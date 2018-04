Boom presenze, top Matera +176% e Napoli

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Continua il boom per le città d'arte italiane. Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il gioiello lucano che dal 2010 al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il capoluogo della Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati da Centro Studi Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della 22/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. In sette anni, le presenze nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con un incremento del 22,8%.

Crescono anche musei e monumenti, che archiviano un anno da record: per la prima volta superati i 50 mln di visitatori. Un incremento che conferma un periodo di lunga crescita, con quasi 13 milioni di visitatori in più sul 2010. Roma si conferma regina dei monumenti, con 21 milioni di visitatori, +66% sul 2010. Il 2017 è stato anche l'anno dei piccoli borghi, che hanno registrato 22 milioni di arrivi e 95 milioni di presenze, per una spesa turistica stimata in 8,2 miliardi (il 54,8% della quale dovuta a turisti stranieri).