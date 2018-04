Lascia cons. sicurezza interna Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 10 APR - Il presidente Donald Trump perde un altro dei suoi piu' stretti collaboratori alla Casa Bianca con l'annuncio delle dimissioni di Tom Bossert, consigliere per la sicurezza Interna. Ne da' notizia la Cnn, sottolineando che non sono ancora noti i motivi della scelta di Bossert. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha comunicato in una nota che il consigliere per la sicurezza interna Thomas Bossert lascera' l'incarico, ringraziandolo per il suo impegno. Si tratta dell'ultima fuoriuscita in ordine di tempo fra i collaboratori di Donald Trump nella West Wing, annunciata fra l'altro il giorno seguente all'arrivo di John Bolton che da ieri ricopre ufficialmente l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca, nominato dal presidente al posto di H.R. McMaster.