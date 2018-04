Def: Delrio,accordo spartitorio.Pd fuori

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Per la presidenza della Commissione speciale è chiaro che c'è un accordo spartitorio a cui noi non partecipiamo". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio.

"Noi nel 2013 - ricorda - lasciammo all'opposizione la presidenza della Commissione, adesso questo criterio non viene rispettato. Siamo allo stesso metodo che ha contraddistinto l'elezione dell'Ufficio di presidenza".