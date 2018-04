Bimbi maltrattati, maestra a domiciliari

(ANSA)- VAREDO (MONZA), 9 APR- Una maestra d'asilo di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Monza, per maltrattamenti su minori. La donna è accusata di aver aggredito verbalmente e fisicamente bambini di età compresa tra i quattro e i sei anni, in una scuola materna della provincia di Monza e Brianza. A mettere in moto le indagini dei carabinieri di Desio (Monza), coordinate dalla Procura di Monza, le segnalazioni di alcuni genitori.