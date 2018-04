Ultima ora

(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 9 APR - In un week end ricco di nuove uscite al botteghino italiano si impone il noir Nella tana dei lupi con Gerard Butler, Pablo Schreiber e 50 Cent. Il film di Christian Gudegast ha incassato 934 mila euro in 4 giorni (con una media di 2.548 euro su 367 schermi) scalzando dalla vetta Ready Player One - il film Steven Spielberg con Tye Sheridan e Mark Rylance ispirato all'omonimo bestseller di Ernest Cline - che nel secondo week end ha guadagnato 862 mila (3 milioni 588 mila in totale). Al terzo posto debutta l'horror A Quiet Place - Un Posto Tranquillo di John Krasinski con Emily Blunt, in testa al box office Usa, che ha guadagnato 398 mila euro con una media di 1424 euro su 280 sale. Scende al quarto posto Contromano, la commedia agrodolce sull'immigrazione di Antonio Albanese (381 mila euro nel week end per un totale di 1 milione 4012 mila). In quinta posizione debutta I segreti di Wind River di Taylor Sheridan, sorprendente pellicola delle sezioni collaterali di Cannes 2017, che ha incassato 364 mila euro e la media più alta (2737 euro su 133 schermi).

Sesta posizione per Tonya, la controversa storia della pattinatrice Tonya Harding, con cui Allison Janey ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista. Settimo Il sole a mezzanotte, il film drammatico di Scott Speer, con Bella Thorne e il figlio d'arte Patrick Schwarzenegger.

All'ottavo posto parte la corsa di Succede (8/o), commedia di Francesca Mazzoleni con Margherita Morchio, che ha incassato 277 mila euro in 4 giorni.

Nona posizione per Io c'è, la commedia di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Margherita Buy. Decimo Peter Rabbit, mix di live action e animazione con il tenero roditore ideato da Beatrix Potter e la voce di Nicola Savino.

Gli altri esordienti fuori dalla top ten sono: Quanto basta con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino (11/o), Bob & Marys con Rocco Papaleo e Laura Morante (13/o), Il Mistero di Donald C.

con Colin Firth (15/o), Il giovane Karl Marx (16/o ma terzo per media copia) e Charley Thompson (18/o).

Nel complesso gli incassi totali sono stati di 5 milioni 530 mila euro con un -30% rispetto allo scorso week end e un +17.51% rispetto all'analogo periodo di un anno fa.

Ecco di seguito la top ten distribuita dal Cinetel, che monitorizza l'85% circa delle sale italiane: TITOLO POS. INCASSO INCASSO SETT.

PREC. TOT. PROG.

1) Nella tana dei lupi (0) 934.971 934.971 4 gg 2) Ready Player One (1) 862.718 3.588.006 2 set 3) A Quiet Place - Un Posto Tranquillo (0) 398.796 398.796 4 gg 4) Contromano (3) 381.022 1.401.986 2 set 5) I Segreti di Wind River (0) 364.020 364.020 4 gg 6) Tonya (5) 332.959 1.233.818 2 set 7) Il sole a mezzanotte - - Midnight Sun (2) 327.174 2.911.564 3 set 8) Succede (0) 277.716 277.716 4 gg 9) Io c'è (6) 223.995 1.057.382 2 set 10) Peter Rabbit (4) 205.636 2.075.591 3 set