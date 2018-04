Investito e ucciso, forse atto voluto

(ANSA) - SALERNO, 8 APR - Una ex guardia giurata è stata investita e uccisa la notte scorsa a Nocera Inferiore da un uomo a bordo di un'autovettura. Il corpo della vittima è stata ritrovato schiacciato tra l'automezzo ed il muro di una casa di una donna con la quale l'investito, in precedenza, aveva avuto uno relazione e per la quale si trovava ai domiciliari con l'accusa di stalking. L'investitore, un trentenne, è un conoscente della donna ed è stato fermato per omicidio. Indaga la Polizia; si ipotizza il motivo passionale.