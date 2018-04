Donna uccisa a Genova, si cerca marito

(ANSA) - GENOVA, 8 APR - Una donna di 46 anni di origini sudamericane, Angela Jenny Reyes Coello, è stata trovata uccisa oggi nel suo appartamento in via Fillak a Genova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di rintracciare il marito. Secondo quanto si appreso, una amica era con lei e il marito la scorsa notte fino alle 4 e quando se ne è andata via i due stavano litigando.

Secondo le prime informazioni, a lanciare l'allarme è stata la mamma della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei. La vittima è stata trovata riversa sul divano con una ferita provocata da un'arma da taglio. La porta di casa era chiusa e nell'appartamento sarebbero state trovate tracce di sangue. A quanto risulta, l'uomo era arrivato a Genova dall' Ecuador da alcuni giorni. Era stata la stessa donna ad andarlo a prendere al suo arrivo.