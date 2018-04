Brasile, Lula si consegna alla polizia

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Lula da Silva, alla fine, si è arreso.

L'ex presidente brasiliano ha scelto di non infiammare ulteriormente gli animi ed lasciato la sede del sindacato a San Paolo dove era barricato da giorni, consegnandosi alla polizia federale. Ora lo attende il carcere, per una condanna a 12 anni per corruzione. Lula, in precedenza, ha però arringato la folla dei suoi sostenitori. Annunciando sì che si sarebbe consegnato, ma continuando a gridare la sua innocenza. E quando è salito su un'auto per andarsi a consegnare, la folla lo ha bloccato, costringendolo a rientrare nell'edificio. Lula, per tutta la giornata, ha continuato a tergiversare, forse facendosi forte della protezione dei suoi. Prima a chiesto di consegnarsi solo dopo la messa in memoria della moglie. Poi dopo un pranzo con i familiari, infine ha chiesto un'ulteriore proroga per poter vedere domenica sera una partita di calcio tra Palmeiras e Corinthians. Ma alla fine Lula ha deciso di cedere al mandato d'arresto emesso giovedì dal giudice Moro.