Fognini-Bolelli ko, Italia-Francia 1-2

Il doppio italiano è colpito e affondato da quello francese nella seconda giornata dei quarti di finale di Coppa Davis a Genova. La Francia passa in vantaggio 2-1 dopo il successo della coppia d'oro transalpina Mahut-Herbert su Fognini-Bolelli per 3-0. Gli italiani non sono mai stati in gioco contro uno dei doppi più forti del mondo che si è imposto 6-4, 6-2, 6-1 in 1 ora e 48 minuti.