Sondaggio Swg: Salvini a 40%,Di Maio 35%

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Promosso a pieni voti è Matteo Salvini. Il leader della Lega prende il 40% dei voti. Segue Luigi Di Maio che raccoglie il 35% di voti positivi. Terza in classifica Giorgia Meloni, con il 22%, mentre performano meno Silvio Berlusconi e Maurizio Martina (entrambi al 17%).

Ultimo Pietro Grasso che raccoglie il 6% di voti positivi. Gli italiani promuovono l'atteggiamento dialogante e costruttivo del capo della Lega, mentre hanno qualche riserva (e qualche fastidio) sui leader che eccedono nei paletti e nei distinguo.

Il messaggio del Paese è chiaro: fate un governo. Fatelo bene.

Ma non mettete avanti gli interessi di partito a quelli del Paese". E' quanto si legge in un sondaggio di Swg "Verso un nuovo governo.