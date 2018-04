Lula resta in sede sindacato

(ANSA) - BRASILIA, 6 APR - Lula da Silva resterà nella sede del sindacato metallurgico di Sao Bernardo dos Campos, nella periferia di San Paolo, ma questo non significa che non intende rispettare l'ordine di carcerazione emesso dal giudice Sergio Moro. Lo ha detto la presidente del Partito dei Lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann. "Che sia chiaro che non vi è, da parte del presidente Lula, nessuna disubbidienza al mandato del giudice Moro", ha detto alla folla riunita davanti alla stessa sede sindacale, dove l'ex presidente brasiliano - che non si è fatto vedere - è rinchiuso da ieri.