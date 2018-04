Golf:Pirlo,errore Garcia? Capita ad assi

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Assurdo, ma il campione conosce solo quello schema mentale e quel colpo chirurgico: si intestardisce e finisce con il fare una figura da dilettante perchè non riesce ad uscire dal trip mentale in cui è caduto". Andrea Pirlo sta seguendo da tifoso il Masters di golf di Augusta e se da una parte è dispiaciuto della crisi psicologica del campione uscente Sergio Garcia (13 colpi alla buca 15 che lo hanno relegato al penultimo posto dopo il primo giro), dall'altra ne dà una spiegazione da consacrato fuoriclasse della balistica. Pirlo peraltro se la cava discretamente anche sul green. "E però nel mio campo anche io sono stato colto dall'incapacità di uscire dallo schema del tiro: una volta sbagliai due rigori di seguito calciando alla stessa maniera dal dischetto: nella mia mente il tiro giusto era quello. Quando l'ho visto in tv ho pensato che per lui il colpo da fare era quello: loro, i big, tirano talmente bene che pensano che il colpo da fare sia quello studiato e preparato per una vita"