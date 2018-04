Bisio presenta il suo Saturday italiano

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Lo storico format del 'Saturday Night Live' arriva su TV8 tra satira, ospiti e la guida di Claudio Bisio. Al via sabato 7 alle 21, per le sei puntate della versione italiana dello storico show americano ci sarà un cast fisso di comici e una lunga serie di ospiti, proprio come nella versione originale della Nbc che ha lanciato personaggi come John Belushi, Bill Murray, Chevy Chase e molti altri. Come conduttore fisso, almeno per le prime sei puntate previste per questa stagione, ci sarà Claudio Bisio. "Gli ospiti che parteciperanno - ha spiegato - avranno un ruolo fondamentale, proprio come nella versione americana del format". Tra gli altri, Enrico Mentana, Giorgia, Fabri Fibra, Alessandro Cattelan, Sabrina Ferilli, Gianluca Vialli e tanti altri. La chiave di tutta la trasmissione, come la storia televisiva del programma vuole, sarà l'ironia, assicurata da un cast fisso di sette comici: Francesco Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary Sarnataro, i Trejolie e Marta Zoboli.