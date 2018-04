Tim:lista Vivendi per Cda con Genish ceo

(ANSA) - MILANO, 5 APR - Vivendi presenta la sua lista per il cda di Tim. La rosa di dieci candidati sarà guidata dal ceo Amos Genish che, si legge in una nota del gruppo francese, "ha il pieno supporto di Vivendi sull'implementazione del piano industriale" che è stato "votato all'unanimità dal Cda". Arnaud de Puyfontaine, sarà proposto per il ruolo di presidente non esecutivo mentre Franco Bernabè sarà vice presidente con delega sulla sicurezza.

Nella lista vengono confermati gli attuali consiglieri Genish, de Puyfontaine, Bernabè, Marella Moretti, Frédéric Crépin, Anna Jones e Camilla Antonini. I 'volti nuovi' proposti dai francesi la professoressa Giuseppina Capaldo, il diplomatico italiano Michele Valensise, e il consigliere di gestione e direttore operativo di Vivendi Stéphane Roussel. La lista - si legge nella nota - comprende cinque candidati (Moretti, Capaldo, Jones, Antonini, e Valensise) pienamente indipendenti, secondo quanto stabilito dalle normative italiane sulla corporate governance.