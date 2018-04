Saipem: lista Cdp-Eni, Caio presidente

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Eni e Cdp Equity proporranno una lista congiunta per i vertici di Saipem in vista dell'assemblea del 3 maggio. Stefano Cao "è il candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la conferma come Amministratore Delegato della società", affermano le società, mentre Francesco Caio è il candidato presidente.

Nella lista congiunta di Eni e Cdp Equity rientrano come altri candidati amministratori Maria Elena Cappello, Claudia Carloni, Paolo Fumagalli, Leone Pattofatto.

Le due società proporranno inoltre di confermare le attuali retribuzioni degli Amministratori e, pertanto, proporre di determinare la retribuzione annua lorda spettante a ciascun Amministratore in 60.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.

Eni detiene il 30,542% delle azioni ordinarie Saipem e Cdp Equity il 12,553%.