Louvre sempre al top, ma occhio a Cina

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Re Louvre sempre sul trono supera la crisi e risale la china tornando di nuovo sopra agli 8,1 milioni di visitatori, 700 mila in più rispetto al 2016, l'anno nero del terrorismo. Ma il vero exploit è quello del National Museum of China che con poche presenze in meno (8.062.000) rispetto al blasonatissimo collega francese svetta di colpo al secondo posto della classifica mondiale 2017 stilata dal Giornale dell'Arte con The Art Newspaper, lasciandosi alle spalle il Met di New York, che pure ha affrontato le sue crisi di bilancio guadagnando ancora visitatori. Tant'è, quest'anno anche i Musei Vaticani festeggiano, con 400 mila presenze in più che gli valgono la riconquista del quarto posto. Mentre nella top 100, dove da sempre figurano alcuni dei più importanti musei italiani, dagli Uffizi a Castel Sant'Angelo, entrano alla grande il Complesso museale del Duomo di Siena (31), Palazzo Reale di Milano (71) e finalmente pure la Reggia di Caserta (100).