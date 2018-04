Incidenti lavoro: Poletti, 10/4 incontro

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie dei lavoratori deceduti nell'incidente di Crotone, "un altro tragico caso di morte sul lavoro, che rinnova il dolore suscitato da analoghi episodi, gli ultimi dei quali accaduti recentemente". E fa sapere di aver convocato, per martedì 10 aprile, un incontro per "un esame della situazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro", al quale parteciperanno i rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inail e dell'Inps.