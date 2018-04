Elton Jonh, esce cd tributo Revamp

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Revamp" ("Reimagining The Music of Elton John & Bernie Taupin"), che esce il 6 aprile, è innanzitutto un album celebrativo che, in pieno accordo con il da poco settantunenne baronetto, lancia la volata al lungo addio ai concerti di uno dei divi di maggior successo della storia del pop. Annunciato a gennaio, l'ultimo tour comincerà l'8 settembre e durerà circa tre anni. Salvo gli ormai consueti e super remunerativi ripensamenti. E' quasi ovvio che i titoli di "Revamp" siano pescati tra i classici scritti con Bernie Maupin, il paroliere che, pur con gli altri e bassi di un rapporto pluridecennale, rappresenta la parte letteraria e meno esposta di Elton John. Come da tradizione il cast è piuttosto vario e va da Pink a Ed Sheeran, da Lady Gaga ai Coldplay, da Florence + The Machine a Mumford & Sons, Demi Lovato e Q-Tip, Mary J. Blige, The Killers, Queens Of The Stone Age. I brani sono tutti famosi o super famosi, come "Candle In The Wind", il singolo più venduto della storia.