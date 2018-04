Trump, guerra commerciale con Cina persa

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - "Non siamo in guerra commerciale con la Cina, quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone stolte, o incompetenti, che hanno rappresentato gli Usa": lo twitta Donald Trump nel giorno dell'escalation della guerra commerciale con Pechino, con la seconda ondata reciproca di dazi. "Ora abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari l'anno, con un furto della proprietà intellettuale di altri 300 miliardi di dollari. Non possiamo lasciare che questo continui!", ha aggiunto.