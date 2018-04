Tap: azienda, aggrediti due tecnici

(ANSA) - LECCE, 4 APR - Due agronomi di Tap sono stati aggrediti questo pomeriggio da persone non ancora identificate nelle campagne di Melendugno mentre erano impegnati in una ricognizione degli ulivi lungo il tracciato del gasdotto. Lo rende noto un comunicato dell'azienda. "Bloccata con una pietra l'auto a bordo della quale erano i due tecnici, i malintenzionati - si legge nel comunicato di Tap - hanno danneggiato carrozzeria e pneumatici. All'arrivo delle forze dell'ordine il gruppetto si è dileguato. Sull'accaduto i due lavoratori hanno provveduto a sporgere denuncia presso gli uffici della Questura di Lecce".

Tap "esprime preoccupazione per quest'aggressione". "Tutti i colleghi - conclude la nota - manifestano vicinanza e solidarietà ai due tecnici".