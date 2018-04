La coppia Bardem Cruz apre Cannes

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Saranno Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti del film del premio Oscar iraniano Asghar Farhadi "Everybody Knows" ad aprire il Festival di Cannes 2018 (8-19 maggio). Lo anticipa Variety. Il film racconta il viaggio di Laura (Penelope Cruz) con la sua famiglia da Buenos Aires alla sua cittadina natale in Spagna per una cerimonia. La reunion familiare sarà sconvolta da una serie di eventi che cambieranno la vita dei protagonisti. Il film, scritto da Farhadi, è stato girato in spagnolo ed è il secondo film in questa lingua ad aprire il festival francese quattordici anni dopo La mala educacion di Pedro Almodovar.