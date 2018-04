Isabelle e l'amore, in salsa francese

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Arriva in sala il 19 aprile, distribuito da Cinema, il nuovo film di Claire Denis 'L'amore secondo Isabelle', pieno di parole e di sussulti d'amore: quelli della protagonista Isabelle (Juliette Binoche), ultracinquantenne artista in cerca di un compagno. E non si può dire che la donna non si dia da fare per riempire il suo vuoto, ma gli uomini che incontra non sono quelli giusti, o che le fanno battere davvero il cuore. Non va bene così il solido e cinico banchiere (Xavier Beauvois) e neppure il giovane attore (Nicolas Duvauchelle). Un vero disastro per Isabelle, forte della sua idea d'amore che si scontra con la fragilità maschile, con uomini, alla fine, senza forma.

Il film, Prix SACD alla Quinzaine 2017, vola alto in quanto a tormenti d'amore ispirandosi a quella bibbia delle relazioni che sono i 'Frammenti di un discorso amoroso' di Roland Barthes (Einaudi). E questo in un adattamento ad opera di diversi cineasti e poi di un testo di Christine Angot (che ha cosceneggiato il film con la regista).