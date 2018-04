Uccisa a Spezia, pugnatala con coltello

(ANSA) - LA SPEZIA, 3 APR - Femminicidio a Sarzana, in via dei Molini, in provincia di La Spezia. Una donna di 53 anni, italiana, è stata trovata senza vita dai Carabinieri all'interno della sua abitazione. La donna sarebbe stata pugnalata più volte con una forbice o un coltello. Secondo le prime informazioni, l'omicida sarebbe il compagno, un romeno di 29 anni. I Carabinieri lo hanno rintracciato mentre vagava e bloccato in serata. L'omicidio risale alla mattina.