Trump tra stagisti bianchi, polemiche

(ANSA) - WASHINGTON, 3 APR - E' bufera sui social media per una recente foto con Trump in mezzo a tutti gli stagisti che attualmente lavorano per la sua amministrazione: sono quasi tutti bianchi, mentre neri, ispanici o asiatici si contano sulle dita di una mano. "Trump: Making America segregated again" (Trump: rendere di nuovo segregata l'America) ironizza in un tweet la giornalista e scrittrice Victoria Brownworth, parafrasando lo slogan elettorale del presidente "Make America Great Again".

Un'ex stagista che lavorava nell'amministrazione Obama ha messo a confronto le immagini dei tirocinanti del 2015 e di quelli del 2018: "Come si vede la differenza è netta", ha commentato. "I tirocinanti sono ben lontani dal rappresentare le diversità di questa nazione", scrive un altro utente.