Chelsea: Sun, c'è Allegri dopo Conte

(ANSA) - LONDRA, 3 APR - E' Massimiliano Allegri il candidato più probabile per la panchina del Chelsea quando verrà risolto il contratto con Antonio Conte. Dopo l'ultima sconfitta di Premier contro il Tottenham, che ha virtualmente escluso i Blues dalla prossima Champions, è certo il divorzio a fine stagione dell'ex ct con il club di Stamford Bridge. Da mesi a Londra si rincorrono i nomi dei possibili sostituti, con Luis Enrique che è sempre stato il grande favorito. Ma nelle ultime settimane - scrive oggi il Sun - il nome del tecnico della Juventus è balzato in cima ai desideri di Roman Abramovich che pare intenzionato ad allungare la sua personale lista di allenatori italiani dopo Ranieri, Di Matteo, Ancelotti e Conte.

In caso di vittoria bianconera della Champions, però, tutto potrebbe cambiare, e non è escluso che sia proprio la Juventus a liberare Allegri in segno di gratitudine.