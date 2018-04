Champions: Roma in volo per Barcellona

(ANSA) - FIUMICINO, 3 APR - La Roma è in volo per Barcellona, dove domani sera, al Camp Nou, affronterà i blaugrana nell' incontro di andata dei quarti di finale di Champions. I giallorossi, compresi Radja Nainggolan e Lorenzo Pellegrini, reduci da infortuni, sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 10.50 con un volo charter Alitalia. Ventuno i convocati da Eusebio Di Francesco. Preceduta a Fiumicino dal dg Baldissoni, Francesco Totti e Bruno Conti, la squadra, allo scalo romano, appena sbarcata dal pullman, è stata accompagnata, nel tragitto fino al gate d'imbarco al Terminal 1, dall'affetto e dagli incitamenti da diversi, tra operatori aeroportuali e passeggeri, sostenitori giallorossi. L'ultimo ad entrare nel gate d'imbarco proprio Nainggolan ("Ce la fai? gli hanno chiesto i cronisti. "Sto bene: se no, non partivo", ha risposto), che si è fermato più volte per dei selfie richiesti da simpatizzanti della Roma. Nel pomeriggio in programma la conferenza stampa di Di Francesco e Fazio. A seguire la rifinitura.