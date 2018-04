Fisco, "ecco come si usano le tue tasse"

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Gentile Mario Rossi...ecco come lo Stato utilizza le tue tasse". Arriva a metà aprile, con la stagione delle dichiarazioni, una pagina informativa personalizzata nel ''cassetto'' dell'Agenzia delle Entrate con la quale circa 30 milioni di contribuenti potranno conoscere come sono state utilizzate le proprie imposte versate nell'anno precedente. Quanto degli importi pagati all'erario è servito per finanziare la scuola e quanto la sanità, che importo è servito a pagare i servizi di trasporto e quanto invece è stato assorbito dagli interessi del debito pubblico.

"Migliorare il senso di partecipazione dei cittadini troppo spesso considerati solo contribuenti", e' questa la filosofia di questa 'operazione trasparenza' che rientra nel percorso tracciato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

I soggetti potenzialmente interessati sono circa 30 milioni: 20 milioni che compilato il modello 730 direttamente o tramite intermediari e 10 milioni che invece dichiarano attraverso il modello Redditi.