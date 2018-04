Champions: Nainggolan tenta il recupero

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Il Ninja ci prova. Radja Nainggolan farà di tutto per mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per l'impegno che attende la Roma mercoledì sera sul campo del Barcellona per l'andata dei quarti di finale Champions League. Ieri il centrocampista belga, assieme al compagno Cengiz Under, anche lui a rischio per la trasferta spagnola, si è sottoposto ad accertamenti dopo aver accusato col Bologna un risentimento muscolare al flessore destro conseguenza di un trauma contusivo. "Se ce la faccio per il Camp Nou? Vediamo come reagisco, c'è ancora tempo per recuperare" le parole di Nainggolan, che oggi tornerà ad allenarsi a Trigoria. Il programma per lui e per Pellegrini prevede una parte di lavoro in gruppo e una parte individuale. Diverso il discorso per Under che invece sarà alle prese con una sessione personalizzata. Di Francesco spera di poterli avere alla fine tutti a disposizione per giocarsi al meglio la sfida contro Messi e compagni.