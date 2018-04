Barca: Busquets sente ancora dolore

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Sergio Busquets vuole esserci contro la Roma mercoledì sera al Camp Nou e giocherà presumibilmente con un'infiltrazione. Lo scrive il catalano 'Mundo Deportivo', secondo cui il centrocampista blaugrana sta continuando con il trattamento intensivo per riprendersi dalla frattura alla falange del quinto dito del piede destro ma il dolore persiste e pertanto potrebbe essere necessaria un'infiltrazione per evitare al giocatore di sentire dolore. La sua presenza in campo d'altronde è vitale nello scacchiere di Valverde, scrive 'MD', come anche si è visto nell'ultima partita sabato sera a Siviglia. Una decisione sarà presa comunque solo martedì, nella rifinitura. Busquets si è fatto male nel match di ritorno di Champions contro il Chelsea il 14 marzo e da allora non ha più giocato. Per lui era previsto uno stop di circa tre settimane.