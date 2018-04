Russia: incendio, lascia governatore

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Il governatore di Kemerovo, in Siberia, ha deciso di dimettersi in seguito all'incendio nel centro commerciale costato la vita ad almeno 64 persone, in maggioranza bambini e ragazzi. Lo riporta la Bbc. "Era l'unica decisione giusta da prendere", ha dichiarato Aman Tuleyev che nell'incendio ha perso un nipote.

La tragedia, avvenuta il 25 marzo, ha scatenato forti proteste contro le autorità con migliaia di persone scese in piazza chiedendo verità e giustizia. Il rapporto preliminare del Comitato Investigativo ha stabilito che l'impianto antincendio era fuori servizio dal 19 marzo e nessuno ha fatto nulla. Gli ultimi controlli nel centro commerciale - che non era neppure assicurato - sono stati effettuati nel 2016.